Hubschrauber über Bamberg: Nicht immer ist es gleich ein Einsatz

In dieser Woche hat die Polizei aus der Luft nach Vermissten, gestohlenen Fahrzeugen und auch nach einem flüchtigen Schüler gesucht, der zuvor Drohungen ausgestoßen hatte. Einige Hubschrauberflüge hatten allerdings keinen aktuellen Hintergrund, es handelte sich um Übungen des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in Bamberg.

"2017 war der Hubschrauber nur einmal für eine Woche während der Projektwoche für Übungszwecke im AFZ. Der jetzige Einsatz ist für Übungszwecke für den gehobenen Dienst, welcher sich momentan in Bamberg befindet", teilt Pressesprecherin Hanna Krause mit. Am Aus- und Fortbildungszentrum wird es in der kommenden Woche noch einmal Hubschrauber-Übungen geben, vom Dienstag, 5., bis Donnerstag, 7. Dezember.



