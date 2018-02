Hitzköpfe gesucht: Wer schimpft wie "Trap"?

Am 10. März jährt sich Giovanni Trappatonis legendäre Wutrede zum zehnten Mal. Einige Aussprüche von der Pressekonferenz, bei der dem damaligen Trainer des FC Bayern München angesichts des mangelnden Einsatzwillens einiger Leistungsträger die Galle hochkam, sind noch immer im Gehörgang. Vorausgegangen war eine Niederlage gegen Schalke 04.



"Was erlauben Struunz?", "Waren schwach wie Flasche leer" oder "Ich habe fertig!" sind die bekanntesten Zitate, die nicht nur Fußballfans auf Anhieb parat haben und gern scherzhaft verwenden.



Es muss nicht zehn Jahre her sein, aber bei welcher Gelegenheit ist Ihnen, lieber Leser, zum letzten Mal so der Kragen geplatzt, dass Sie Ihrem Ärger wortreich Luft gemacht haben?



Uns würden diese Geschichten interessieren - sofern dadurch nicht jemand bloßgestellt oder ein Streit in die Öffentlichkeit getragen würde, der die Allgemeinheit nichts angeht.



Zum Beispiel, wenn nach endloser Parkplatzsuche von der anderen Seite her sich ein Fahrer in die rettende Lücke gequetscht und auch noch schadenfroh gelacht hat. Fällt Ihnen da etwas ein? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an redaktion.bamberg@infranken.de und geben eine Telefonnummer an, unter der wir Sie erreichen können.



Ein Hinweis noch: Auch wenn die große und die kleine Politik oft Anlass zum Ärgern geben - Politisches soll in dieser Geschichte außen vor bleiben. Wir sind gespannt!