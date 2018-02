Hirschaider träumen von der Karibikinsel

Grob gescannte 11011 närrische Schlachtenbummler nahmen am

Sonntagnachmittag das Defilee von handverlesenen 511 Fosänochtärn durch

Süssalafoä und Häschaad ab. Da es unentwegt Kamelle regnete, Schokolade

vom Himmel fiel, das Freibier in Strömen floss und der Schampus

überschäumte, fiel es nicht weiter auf, dass der himmlische Wettermacher

miesepetrig drauf war. Auf sein feuchtes Konfetti aus dem grauen

Einerlei über dem Regnitztal hätten alle getrost verzichten können.



Dem faden "Weiter so!" einer geschrumpften und zerzausten Groko auch an

der Spree hielten die Häschaadä Kanalsammler ihren Traum vom

Inselparadies entgegen: "Wir können Jamaika" behauptete der

Löwenstammtisch und entrückte in karibische Sphären. Schade, dass die

Sun of Jamaica keinen Lichtstrahl auf die relaxte Truppe warf. Gut drauf

war sie trotzdem. Und am Beifall des Publikums war abzulesen, dass

Abwechslung in der politischen Großwetterlage durchaus mal akzeptiert

werden würde. Wird schon Zeit, dass mal ein anderer Wind weht; es müsste

ja nicht gleich ein Wirbelsturm sein.



Ihr durch und durch sonniges Gemüt gaben in dem Faschingumszug die

vielen Häschaadä Dancing Queens zum Besten. Von den zierlichen

Nachwuchsgarden bis zur formvollendeten Prinzengarde und Vortänzerin

Gerlinde Stache zeigten die Häschaadärinnen ihre Topfiguren. Herzliche

Grüße schickten sie ins weite Europa, vor allem in die Partnerstädte

Invanca Gorica in Slowenien und Leschnitz in Polen. Bürgermeister Klaus

Homann war längst dem unsinnigen Badekostüm entflohen, das ihm die Hexen

zur Weiberfasnacht aufgezwungen hatten. Er schlüpfte ins Gärtnerkostüm

und versorgte seine Schützlinge mit Leckerbissen - Mohrrübe, Kohlrabi

roh oder Maiskörner, letztere natürlich zu Popcorn veredelt. Für "Power

to the Bio-Bauer" lief Homann Reklame. Ein Prachtkerl halt dank Klöß und

Schäuferla.



Nur mit dem Motto des "Gämaa-Roods" war er nicht so recht einverstanden:

"Ganz Häschaa erneuerbar!" So wichtig ist dem Bürgermeister das Ummodeln

seiner Gemeinde eben gar nicht. Aber dem Kulissenmaler seiner in

Gummihäute geschlüpften Räte war auch gar kein anderes Ortsbild

eingefallen. Er zog nur einen roten und gelben Faden vom Biogas-Pott und

anderen erneuerbaren Energiequellen zu den Verbrauchern bis hin zu

Kirche, Rathaus und großem rotem Stuhl... Ja, da hat der Gämaa-Rood"

noch viel zu tun! Auch beim Ausgleich der Lebensverhältnisse auf dem

Land. Es ist halt schon etwas anderes, zum Beispiel in Röbersdorf oder

in Klein-/Großbuchfeld zu leben und jung zu sein. Da freut man sich

bereits, über einen Container oder Bauwagen als Party-Location zu

verfügen. Hat man aber ein Jugendzentrum in zentraler Lage, reicht's

auch wieder nicht. "Mehr Anlegestellen am Bahnhof" lautete eine

Forderung aus der motorisierten Häschaadä Jugend. Eine andere: "Wer

braucht schon eine ICE-Trasse? Lasst uns einen Hafen bauen!"



Genau darauf würden auch die Queckenpelzer hoffen, die mit einem

Piratenschiff vorfuhren, auf dem schon mal der Klabautermann den

Untergang androhte. Der Musikverein verfrachtete derweil eine

aufblasbare Seemannsbraut in die Badewanne und warnte: "Kultur zerrinnt,

wenn kein Lied erklimmt." Das übrigens stimmt auch, wenn das kultivierte

Zusammenspiel einer fußläufigen Blaskapelle durch dröhnende Bässe aus

1000-Watt-Lautsprechern übertönt wird. Klasse, dass die Häschaadä

Fußballer noch ungschlagen sind: Springlebendige Hirsche lassen sich

halt auch nicht so leicht ins Visier nehmen.



Daneben erfreut sich Häschaad einer gewissen Brauereidichte. Das ist gut

so, denn, wie der stellvertretende Bürgermeister Hans Wichert warnte:

"Sind im Wasser Keime - saufens nicht amal Schweine!" Wenn es frau

allerdings mit dem Gebräu übertreibt, droht die "Bier-Bulämie". Und die

schaut am Ende so aus wie eine auf Barbie-Format abgemagerte Hilde im

karierten Dirndl - mag sie noch so freundlich mit dem Maßkrug winken. Da

sind einem doch glatt die in fassgroße Blumenscherben getopften

Sonnenblumen lieber oder die freundlichen Pflegerinnen, die Küssen als

beste Medizin verordnen. Freilich: So manche Wuchtbrumme im

Schneewittchenkostüm ist zum Davonlaufen, wenn sie ihre Lippen spitzt.

Allerlei Schreckgespenster sind es auch und Respekt haben muss man vor

den großformatigen schwarzen Friesen, die dem närrischen Volk jede Menge

"Äpfel" vor die Füßen legten, Neigsabbt ist da so mancher, der nach dem

eineinhalbstündigen Vorbeimarsch der Zugnummern allzu blind, hungrig und

durstig der After-Schau-Party zustrebte. Schadenfreude war ihm dann

gewiss, es ist bekanntlich die reinste...