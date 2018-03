Hinterer Graben: Kanalbau und Straßenumgestaltung

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Clavius-Gymnasium und an der Martinschule beginnt am kommenden Dienstag (03.04.2018) die Erneuerung der Kanalisation im Hinteren Graben. Anschließend erfolgt die Neuherstellung der Oberflächen. Bis zum 21. Dezember 2018 sollen die Maßnahmen ? vorbehaltlich eines reibungslosen Bauablaufes ? abgeschlossen sein.

Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) mitteilt, ist es neben der hydraulischen Überlastung und dem Alter der Kanäle von über 100 Jahren auch die Verminderung der Überstau- und Überflutungsgefahr, die einen Kanalneubau erforderlich machen. Im Zuge der Maßnahme erfolgt die Auflassung der vorhandenen Trennkanalisation und der Neubau eines Mischwasserkanals mit einem Durchmesser von 500 mm auf ca. 175 Meter Länge zwischen Kapuzinerstraße und Fischerei. Der Kanalbau startet im Einmündungsbereich Hinterer Graben/Kapuzinerstraße mit Anschluss an den hier vorhandenen Mischwasserkanal. Dazu ist für ca. drei Wochen eine Reduzierung der Kapuzinerstraße auf eine Fahrspur in Richtung Markusplatz erforderlich.

Unmittelbar im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme ? etwa Anfang Juli ? folgt bis voraussichtlich Mitte Dezember der Straßenbau. Als Folge der umfassenden Eingriffe durch die Schul- und Kanalbaumaßnahmen ist die Neuherstellung ? und dann auch Neugestaltung ? der Straßenoberfläche unvermeidbar. Dabei wird in der Fahrbahn wieder Großgranitpflaster eingebaut, während die Gehwege mit Klinkerplatten gepflastert werden. Entlang der Bordsteinkante auf der Nordseite werden insgesamt 26 Anwohnerstellplätze ausgewiesen. Auf der Schulseite befinden sich beidseits des Eingangs zur Martinschule Mischnutzungsstellplätze. Während der Schulzeiten (7-17 Uhr) wird es sich um ca. 40 Motorradabstellplätze handeln. In der schulfreien Zeiten stehen diese Flächen für ca. 12 Anwohner-Kfz-Stellplätze zur Verfügung. Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler beabsichtigt das Straßenverkehrsamt die Anordnung von ?Tempo 10 km/h?.

Verkehrliche Auswirkungen

Auf Grund der beengten Verhältnisse ist der Fahrzeug-Durchgangsverkehr während der Bauzeit nicht möglich.

Ersatzstellplätze für entfallende Lizenzplätze werden in der Weide/Am Schiffbauplatz ausgewiesen.

Fußläufig werden immer alle Anwesen erreichbar sein.

Die Stadt Bamberg bittet um Verständnis für die notwendige Kanal- und Straßenbaumaßnahme und die unvermeidlichen Belästigungen während der Bauzeit.