Hilfe, die Hexen sind los!

Wehe, wenn sie losgelassen - die Häschaadä Hexen! Im Dutzend sind sie kaum zu bändigen und sie schrecken vor nichts zurück. Soooo klein haben sie gestern den Rathauschef gemacht. Erst den Schlips auf seiner Heldenbrust amputiert, dann den strammen Kerl in eine Witzfigur verwandelt und zum Baden geschickt. Das Sakko gegen ein keusches Ringelhemd getauscht, Großmutters Badekappe aufs Haupt, die Hosenbeine hochgekrempelt und die Wespentaille mit einem gelben Entenschlauchboot verziert.



Und immer eine gute Figur

Doch nicht genug damit: Die Hexen haben dem braven Klaus Homann - so ein Mann, so ein Mann - auch noch einen selbst gehäkelten Minikini angeschnallt, auf dass ein jeder versteht: Der Kerl macht immer eine gute Figur. Genau, das ist der vielbesungene "Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini". Der Bürgermeister jedenfalls ließ das Treiben des Hexengeschwaders einigermaßen belustigt über sich ergehen und tupfte auch noch seinen Stellvertreter Hans Wichert in die Malaise: Der Schreinermeister war ohne Schlips aufgetaucht. Dafür wurden ihm beide Socken gekappt, die Zehen blank gezogen. Da sind die Hexen unerbittlich.



Und dann ging's hinab zum Regnitzstrand. "Wir ham den Homann Klaus baden seh'n - Das war schön! Da kann man Waden seh'n rund und schön - im Wasser steh'n. Er plätschert dann - so oft er kann, weil durch die Mauerwand niemand seh'n ihn kann ..." Ein Gassenhauer folgte dem anderen.

Und dann ritten die Hexen auf ihren Besen weiter in die Sparkasse, um die letzten Groschen zu stibitzen und in Runkels Häschaadä Arkaden ging's schließlich ab wie zu Kölle am Rhin. Zünftiger fränkischer Weiberfasching halt, zum 15. Mal rockten die Häschaadä Hexen ihren Marktflecken. Sie werden immer toller - je oller.