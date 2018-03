Hier wird im April in Bamberg gebaut

Straßenbau ab Juli





Straße wird verlängert



3. und 9. April, das sind die Starttage einiger großer, verkehrsrelevanter Baumaßnahmen im Stadtgebiet Bamberg. Hier ist eine Übersicht über die wichtigsten:Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Clavius-Gymnasium und an der Martinschule beginnt ab 3. April die Erneuerung der Kanalisation und Neuherstellung der Oberflächen im Hinteren Graben. Der Kanalbau startet im Einmündungsbereich Hinterer Graben/Kapuzinerstraße mit Anschluss an den hier vorhandenen Mischwasserkanal. Dazu ist für rund drei Wochen eine Reduzierung der Kapuzinerstraße auf eine Fahrspur in Richtung Markusplatz erforderlich. Die Bauzeit umfasst rund drei Monate.Etwa Anfang Juli folgt der Straßenbau. Bis zum 21. Dezember sollen die Maßnahmen - vorbehaltlich eines reibungslosen Bauablaufes - abgeschlossen sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.Ebenfalls ab 3. April beginnt der Kanal-, Leitungs- und Straßenbau im Bereich Hüttenfeldstraße/Am Hochgericht mit der Auswechslung des Mischwasserkanals zunächst in der Hüttenfeldstraße.Ab Anfang Juni erneuern dann die Stadtwerke Bamberg die Gas- und Wasserleitungen. Unmittelbar danach folgen die Arbeiten an Gehwegen und Fahrbahnen. Mit einer Unterbrechung in den Wintermonaten soll die Gesamtmaßnahme bis Mitte Juni 2019 abgeschlossen sein.Vom 9. April bis 18. Mai erneuert der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg die Fahrbahndecke im Bereich der Schweinfurter Straße zwischen Untere Sandstraße 34 und Friedensbrücke.Während des Austauschs der mittig liegenden Kanaldeckel, des Abfräsens und der Asphaltierung der Fahrbahndecke muss voraussichtlich Ende April für mindestens zwei Wochen die Durchfahrt der Schweinfurter Straße für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden.Während der Vollsperrung ist eine Umleitung über Friedensbrücke - Europabrücke - Margaretendamm - Innere Löwenstraße - Markusstraße ausgeschildert.Als eine der ersten Maßnahmen zur Entwicklung des Lagarde-Campus soll das Digitale Gründerzentrum im Bereich Zollnerstraße/Berliner Ring angesiedelt werden.Erschlossen wird dieses über eine neu zu schaffende öffentliche Straße in Verlängerung der Pestalozzistraße. Ab 9. April erfolgt hierzu der Umbau des Knotens Zollnerstraße/Pestalozzistraße.Unter www.stadt.bamberg.de/baustellen-info gibt es einen aktuellen Überblick zu den großen Bauvorhaben, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Über eine interaktive "Baustellenkarte" können Projekte ausgesucht werden. Die Auswahl liefert Details zum Bauablauf und den verkehrlichen Auswirkungen.