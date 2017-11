1 / 5

Oberfrankens Polizeipräsident Alfons Schieder hat am Montag die Analyse der Kriminalitätsbelastung in Bamberg vorgestellt. In dieser Heatmap wird deutlich: Noch 2014 sind die Schwerpunkte Altstadt, Sandgebiet und der Bereich um den Hauptbahnhof erkennbar (gelb/rot). Darstellung: Polizei Oberfranken