Herr über Milliarden-Einnahmen geht

Ob ihm gelegentlich der Kragen geplatzt ist im Laufe seiner Amtszeit als Leiter der Landesjustizkasse? Wolfgang Rebhan schmunzelt. Naja,räumt er ein, er sei zwar ein eher ruhiger und ausgeglichener Zeitgenosse. Doch wenn etwa Umweltaktivisten Geldstrafen bewusst um einen Cent kürzen, der von seiner Behörde für die korrekte Abrechnung wieder eingefordert werden müsse, könne er schon ungemütlich werden.



Chef von 150 Bediensteten

Rechtspflegedirektor Rebhan plaudert ungezwungen aus dem Nähkästchen dieser zentralen Einrichtung der bayerischen Justiz als Teil des Oberlandesgerichts Bamberg. Zumal er mit Ablauf des 31. Dezember 2017 in den Ruhestand geht und seinem Nachfolger Peter Hofmann ein wohl bestelltes Haus überlassen kann. Bisher Chef von knapp 150 Bediensteten in der Landesjustizkasse an der Heiliggrabstraße und Herr über rund 1,07 Milliarden Euro Einnahmen allein im Jahr 2016 will sich Wolfgang Rebhan nun "einen Schaukelstuhl ins Wohnzimmer stellen und nach sechs Wochen zu schaukeln anfangen", lacht er fröhlich.



Einen sicher respektvoll gemeinten Anschubser wird ihm am 8. Januar der bayerische Justizminister, Professor Winfried Bausback, geben: "Es ist eine große Ehre, dass der Leiter der Landesjustizkasse erstmals persönlich durch den Justizminister verabschiedet wird", freut sich Rebhan. Wenngleich er mitgemischten Gefühlen an die kommende Feierstunde denkt: "Jedem Abschied liegt auch Wehmut inne, ich werde die Gespräche mit den Kollegen vermissen", weiß der 1953 in Bamberg geborene Diplom-Rechtspfleger nur zu gut. Denn "ich habe mich in der Justizfamilie immer wohl gefühlt und bin vielen Leuten dankbar für gutes Arbeiten und Förderung".



Nach dem Studium der Mathematik und Physik für das Lehramt kam Wolfgang Rebhan 1977 in den Rechtspflegedienst. Er durchlief mehrere Stationen wie zum Beispiel das Landgericht Bamberg oder als Geschäftsstellenleiter die Staatsanwaltschaft Bamberg, bevor er 1999 zur Landesjustizkasse kam, ab 2008 als deren Leiter.



Zentrale Behörde in Bayern

Rebhan hat die 1991 richtungsweisende Entscheidung der damaligen Justizministerin mitverfolgt, die die vormaligen vier bayerischen Justizkassen in München, Nürnberg, Bamberg und Augsburg zu einer zentralen Behörde in Bamberg zusammenfasste: "Eine der umfangreichsten Behördenverlagerungen in Bayern", so Rebhan. Und eine Institution, die für den Haushalt des Freistaats unerlässlich ist: Für sämtliche bayerischen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten nimmt die Landesjustizkasse Gebühren, Geldstrafen,Geldbußen ein. Milliardenbeträge abzüglich der Ausgaben etwa für Sachverständigenvergütungen, Pflichtverteidiger oder Zeugenauslagen wurden bisher in den Staatssäckel gespült.



Die höchste Einzelsumme lag bei 395 Millionen Euro, die ein Wirtschaftsunternehmen hinblättern musste. Die geringste ist eben die vertrackte von einem bis zehn Cent: "Das kommt etwa 600 Mal im Jahr vor", berichtet Wolfgang Rebhan.



Auch Hoeneß zahlte ein

Er nennt eine weitere Zahl:Täglich verbucht die EDV 10 000 Einzahlungen - wie beispielsweise auch die einstige Kaution für Steuersünder Uli Hoeneß. Barzahlungen gebe es nur bis maximal 50 Euro, erzählt der scheidende Rechtspflegedirektor weiter. Ergänzt noch lakonisch: "Ein Einbruch in der Landesjustizkasse ist zwecklos, es gibt kein Bargeld im Haus!"



Den künftigen Leiter der Kasse, Rechtspflegedirektor Peter Hofmann, kennt Wolfgang Rebhan schon seit 40 Jahren. "Wir kommen gut miteinander aus",bilanziert er das kollegiale Verhältnis. Mit Ratschlägen an Hofmann für die Amtsführung hält sich der verheiratete Familienvater von zwei Kindern und drei Enkeln aber zurück. Nur einen wohlgemeinten Tipp hat Rebhan parat: "Im Zweifelsfall besonnen reagieren und eine Nacht darüber schlafen!"