Hangbewegung: Straßen zur Altenburg müssen 2018 saniert werden

Der Burgwirt ist angespannt, auch beim Altenburgverein ist keiner in Jubelschreie ausgebrochen: Ausgerechnet kommendes Jahr, wenn der Verein seine Gründung vor 200 Jahren feiert, sind Bauarbeiten an den Zufahrtsstraßen zur Burg unausweichlich.



Die Hangbrücke an der Altenburger Straße wird voraussichtlich ab August 2018 für etwa acht Wochen gesperrt sein. Doch nicht nur an dieser Stelle ist der Grund in Bewegung: Auch der kleinere Weg zur Burg, der von der Wildensorger Straße kommende Rinnersteig, muss befestigt werden. Das ist bereits für das Frühjahr 2018 geplant.



Das Positive: Der dann sanierte Rinnersteig kann als Notzufahrt dienen, während die Brücke ertüchtigt wird. Es soll also jederzeit möglich sein, die Burg zu erreichen. Allerdings ist noch nicht klar, ob die sehr schmale und steile Notzufahrt nur zu bestimmten Veranstaltungen - wie Hochzeiten - für den Besucherverkehr geöffnet wird. Generell sollen Gäste der Burg auf den Parkplatz an der Altenburger Straße, unterhalb der historischen Anlage, ausweichen. Von dort kann man zur Fuß zur Burg hinaufsteigen.



