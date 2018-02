Hallstadt: Erste Sperrung ab 23. März!

"Wir haben es immer wieder kommuniziert, aber wenn es soweit ist, glauben es die Leute doch nicht." Das ist die Einschätzung von Bürgermeister Thomas Söder (CSU). Bis ins Jahr 2021 hinein reichen die Maßnahmen am Marktplatz und in der Lichtenfelser Straße.



Die Vorarbeiten beginnen am 23. März. Danach ist immer wieder mit Sperrungen im Stadtkern zu rechnen. Wer nur durch Hallstadt hindurchfahren muss, ist wohl besser beraten, weiträumig zu umfahren (Berliner Ring/Autobahn). Geschäfte im Stadtkern werden jederzeit aus einer Richtung erreichbar sein, so der Bürgermeister.



