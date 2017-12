Hainbad-Baustelle in Bamberg: Weihnachten ohne Holzsteg

Das altehrwürdige Hainbad in Bamberg ist bei Sonnenanbetern und Freunden der Regnitz besonders beliebt. Doch war der typische Holzsteg, der das Gesicht des 82 Jahre alten Bads prägt in die Jahre gekommen. Die Stadtwerke haben seit September mit der Sanierung begonnen.



Inzwischen ist der alte "Grill", auf dem sich die Besucher im Sommer bräunen, zu zwei Drittel abgerissen. Ab Januar soll damit begonnen werden, eine freischwebende Konstruktion zu errichten. Die Unterkonstruktion besteht aus Stahlträgern, die Liegefläche aber weiterhin aus Holz. Auch ein Handlauf im Wasser soll für mehr Sicherheit und Komfort im Wasser sorgen.



Das Bad soll zur neuen Saison im Mai in neuem Glanz erstrahlen. Die Stadtwerke betonen, dass die Sonnenanbeter auf dem Holzsteg später die stählerne Unterkonstruktion kaum wahrnehmen werden.