Häuslebauer kommen auf ihre Kosten

Vor über 16 Jahren haben sich Wolfgang Heyder und Steffen Marx zusammengesetzt, um nach Ideen Ausschau zu halten, wie man die Brose-Arena, die damals mit Sport- und Kulturveranstaltungen längst gut belegt war, für weitere publikumswirksame Angebote öffnen könnte. "Wir kamen", so Steffen Marx nun im Gespräch mit unserer Zeitung, "auf den Gedanken, eine Messe zu entwickeln, die der heimischen Wirtschaftsförderung dienen sollte". Jahre später ist die Immobilienmesse Franken in Bamberg längst den Kinderschuhen entwachsen und hat sich zur führenden Themenschau im süddeutschen Raum gemausert.

Zum sechzehnten Mal fand die Immobilienmesse Franken am vergangenen Samstag und Sonntag statt. Diesmal mit dem Sonderthema "Nachhaltig Bauen und Sanieren, Klima, Energie und Sicherheit". Die Organisatoren trafen damit den Nerv des Publikums und die Messe konnte auch in der sechzehnten Auflage wieder einige Rekorde aufstellen. Die Nachfrage der Aussteller halte an, zeigte sich Geschäftsführer Marx erfreut, als er am Samstagmittag im Beisein von Drittem Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD), Landrat Johann Kalb (CSU) und zahlreicher Stadträte sowie vieler Bürgermeister und Gemeinderäte aus den Landkreisgemeinden die Messe eröffnete.

Marx führte an, dass man mit 200 Ausstellern an 160 Ständen in neue Dimensionen vorgedrungen sei. Ganz konkret habe man begonnen, die Reserve-Ausstellungsflächen im Obergeschoss der Arena anzupacken und natürlich würde man sich über einen neuen Besucherrekord auch freuen. Bürgermeister Metzner, der den terminlich verhinderten Messeschirmherrn Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) vertrat, und Landrat Kalb dankten Marx und Heyder, aber auch den Ausstellern für ihr Engagement im Rahmen der Messe und für die heimische Wirtschaft.

Metzner erläuterte schließlich, dass Bamberg sich weiter zur Boomtown entwickle und man sich seitens des städtischen Immobilienmanagements den damit verbundenen Herausforderungen stelle. Er verwies auf das neue Baugebiet "Megalith" im Stadtteil Gaustadt, den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan im Stadtteil Wildensorg und auf die Entwicklung in der ehemaligen Lagarde-Kaserne und bei den ehemaligen Offiziershäusern an der Pödeldorfer Straße.

Der Landrat unterstrich die vielfältigen Informationsmöglichkeiten, die die Messe biete. Einmal seien da die kompetenten Aussteller und dann seien an den zwei Messetagen auch noch über vierzig Vorträge im Betongold-Forum und der Oddset-Business-Lounge im Angebot.

Und tatsächlich war bei dieser Messe für alle Besucher hervorragend gesorgt. Gleich ob Häuslebauer, Häuslerenovierer und -sanierer, Mieter, Eigentümer, Minimalist oder Experimentierer, Hersteller, Dienstleister oder Anbieter - alle kamen sie auf ihre Kosten.