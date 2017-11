Hänsel und Gretel neu erfunden

Damen haben das Sagen





Stück

Vorstellungen

Spielort und Karten

Weitere Infos

Die überlebensgroße Spieluhr dreht sich. Zuerst zeigt sie ein Kinderzimmer, danach wird sie zum Wald und verwandelt sich dann in das berühmt-berüchtigte Lebkuchenhaus, um am Ende wieder zurück nach Hause zu führen. In diesem Winter wird die Alte Seilerei zum Märchenwald. Dabei bietet nicht nur das Bühnenbild von "Hänsel und Gretel" neue Sichtweisen auf den tief in unserer Kultur verwurzelten Stoff.Mit seiner aktuellen Weihnachtsproduktion holt Chapeau Claque eines der bekanntesten Märchen der Brüder Grimm auf die Bühne. Von verstaubter Pädagogik möchte sich die Inszenierung aber nicht inspirieren lassen, wie die künstlerische Leiterin Heidi Lehnert erklärt: "Die Handlung, den Plot und das Ende kennt jedes Kind. Das Spannende und Reizvolle für uns ist es, dieses Allgemeingut neu zu erzählen und dabei den alten Zauber zu bewahren."Deswegen verkörpert die Hexe auch im Bamberger Kinder- und Jugendtheater das Böse und muss am Ende im Ofen landen. Der Grimm'sche Grusel wird aber von charmanten Einfällen und schrägen Charakteren abgelöst: "Es geht uns ja nicht darum, die Kinder zu verschrecken wie in Zeiten, als Furcht ein gezieltes Mittel der Erziehung war. Indem sie über unsere dusselige Hexe lachen können, werden Ängste bei den Kindern vielmehr abgebaut."So ist schon in der Textfassung von Martin Neubauer die Brutalität der Vorlage stark abgemildert. Dafür hat der bekannte Bamberger Rezitator einen eigenen Witz in Sprache und Bildern gefunden, der sich in der Inszenierung fortsetzt. Ein dramaturgischer Kniff schafft zudem Distanz zum Märchen und macht es gleichzeitig lebendiger und fantastischer: Die Geschwister Hansi und Margret landen, Hokuspokus, im Lebkuchenhaus und müssen wie Hänsel und Gretel aus ihrem Märchenbuch die Hexe besiegen. Es ist das zweite Mal, dass Martin Neubauer ein Märchen für Chapeau Claque umdichtet. Die Geschichte hat ihn schon lange gereizt: "Als Kind - und sogar noch heute - war ich sehr begeistert von der Humperdinckschen Opernfassung des Stoffs. Diese Musikalität in die Sprache zu übertragen war mir ein großes Anliegen."Ebenso ist Regisseurin Marsha Cox Wiederholungstäterin. Sie hat im Sommer 2016 "Die drei Räuber" auf der Altenburg inszeniert. Nicht verwunderlich, dass auch bei ihr wieder ein Schwerpunkt auf die Musik gesetzt wird, ist sie doch Dozentin an der Hochschule für Musik in Nürnberg sowie an der Internationalen Opernakademie Neumarkt. Wenn "Hänsel und Gretel" auf die Bühne gebracht wird, darf das Kinderlied zum Märchen somit nicht fehlen. Komponiert wird von Guido Apel, der bei Chapeau Claque ebenfalls schon des Öfteren für Ohrwürmer gesorgt hat. Und sogar das Bühnenbild wird Musik pur sein, in Form der Spieluhr raffiniert entworfen und gestaltet von der Dresdner Bühnenbildnerin Anna-Luisa Vieregge und liebevoll gebaut von Martin Klerner. Lena Lorang sorgt für maßgeschneiderte Kostüme, in denen das Ensemble seine Tanzchoreografien aufs Parkett legen wird.Das Ensemble besteht aus den Schauspielerinnen Andrea Feuchtenberger, Katrin Fischer, Kristina Greif, Dorothée Höhn, Marina Pechmann und Marie-Sophie Weidinger. Richtig, in diesem Stück gibt es nur Damen, auch Hänsel wird von einer Frau gespielt. Nichts Besonderes, wenn man an die Oper denkt, dort ist Hänsel traditionell eine Hosenrolle. Wie fast immer bei Chapeau Claque sind alle Rollen doppelt besetzt, da die vielen Vorstellungen sonst nicht zu stemmen wären. Als Anfang November eine Gretel die Produktion aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste, war das deshalb eine kleine Katastrophe. Und somit auch ein wahrer Glücksfall, als Marie-Sophie Weidinger kurzfristig übernehmen konnte. Ist vielleicht etwas dran am Aberglauben der Theaterleute? "Ich habe unserer Regieassistentin nun verboten, auf der Bühne zu pfeifen. Ab jetzt wird also nichts mehr schief gehen.", verrät jedenfalls Regisseurin Marsha Cox mit einem Augenzwinkern.Auf einen BlickChapeau Claque zeigt "Hänsel und Gretel" nach den Brüdern Grimm in einer Bühnenfassung von Martin Neubauer ab Sonntag, 19. November. Die Inszenierung für Kinder ab 4 Jahren stammt von Marsha Cox und dauert ca. 60 Minuten.Der Premiere am 19. November, 15 Uhr, folgen weitere Vorstellungen: am 26. November, 3., 10., 16. und 17. Dezember, 7., 14., 21. und 28. Januar, jeweils um 15 Uhr. Am 10., 17. und 24. Dezember gibt es zusätzlich Vorstellungen um 11 Uhr.Alte Seilerei Bamberg, Theater-Café geöffnet! Vorverkauf: Buchhandlung Collibri, Spielwarengigant im Ertl-Zentrum, BVD-Kartenservice;Vorstellungen für Schulen und Kindergärten laufen von 20. November bis 22. Dezember, Montag bis Freitag um 9 Uhr und 10.30 Uhr. Buchbar unter Telefon 0951 / 9686673 und buchung@kindertheater-bamberg.dezum Kinder- und Jugendtheater Chapeau Claque gibt es unter www.kindertheater-bamberg.de