Gundelsheim packt das Thema Hunde anders an

In schöner Regelmäßigkeit trudeln im Gundelsheimer Rathaus Beschwerden im Zusammenhang mit Hunden ein. Regelmäßig geht die Verwaltung mit entsprechenden Hinweisen im Mitteilungsblatt auf die unterschiedlichsten Problem-Felder ein.



Doch bislang wohl mit eher mäßigem Erfolg. Jetzt wählt Bürgermeister Jonas Merzbacher (SPD) einen ganz anderen Weg: Am Mittwoch findet um 18 Uhr im Kulturraum beim Rathaus das Forum "Hund und Hundehalter/in" statt. Dazu sind ausdrücklich auch die Vierbeiner mit eingeladen. Mehr dazu lesen in Kürze im Premiumbereich auf inFranken.de