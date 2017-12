Grundschüler gewinnen Schwimmwette gegen den Bürgermeister

350 Schüler von zwölf Bamberger Grundschulen haben gegen Bürgermeister Christian Lange (CSU) und Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Fiedeldey gewettet: An nur einem Vormittag wollten die Dritt- und Viertklässler im Bambados insgesamt mehr als 10 000 Bahnen schwimmen. Lange und Fiedeldey hielten dagegen - und haben verloren. Wetteinsatz waren 500 Euro der Stadtwerke Bamberg, über die sich jetzt der Freundes- und Förderkreis der Kinderklinik Bamberg freuen darf.

Beim 10 000-Bahnen-Schwimmen stand der Spaß im Vordergrund - auch wenn die Zielmarke, die sich die Dritt- und Viertklässler gesetzt hatten, durchaus sportlich war: "Nur wenn alle ihr Bestes geben, werden wir die Wette gewinnen können", spornten die beiden Initiatoren Bernd Riemke und Gerd Schimmer die 350 Grundschüler an. Innerhalb von vier Stunden sollten 10 000 Bahnen geschwommen werden, gezählt von wachsamen Kampfrichtern - allesamt Lehramtsstudenten der Universität Bamberg und ausgebildete Schüler der Sporthelferklasse der Trimbergschule. Mit von der Partie war auch Bambergs Ausnahmeschwimmer Gregor Spörlein, der amtierende bayerische Kurzbahnmeister im 50 Meter-Schmetterlingsschwimmen. Wenige Tage vor seiner Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin stellte der Bamberger nicht nur eindrucksvoll sein Können unter Beweis, er feuerte die Kinder auch an und schwamm mit ihnen einige Bahnen.

Dass zum Schluss die Wette gegen Lange und Fiedeldey gewonnen wurde, war nicht selbstverständlich, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Die Schüler waren jedenfalls sichtlich aus dem Häuschen, als nach einem beeindruckenden Schlussspurt mit insgesamt 11 302 erschwommenen Bahnen das Ziel erreicht und die Wette gewonnen war. red