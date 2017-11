Großeinsatz am Bahnhofsvorplatz in Bamberg - Gasaustritt?

sem/ak



Gegen 18.24 Uhr ging bei der Feuerwehr in Bamberg die Meldung über einen Gasaustritt im Bereich des dm-Drogeriemarktes in der Luitpoldstraße, Ecke Ludwigstraße, in Bamberg ein. Der Markt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs.Sofort eilten Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort, der weiträumig abgesperrt wurde. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz in den Markt, konnte dort aber keine auffälligen Werte feststellen.Gas war offenbar keines ausgetreten.Allerdings klagten vier Personen in dem Markt über Atembeschwerden und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Woher die Beschwerden kamen, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Möglicherweise wurde in dem Markt Reizgas versprüht, doch auch ein technischer Defekt könnte die Atembeschwerden hervorgerufen haben. Die Kripo war vor Ort, um Spuren zu sichern.Gegen 19.30 Uhr wurden die Sperrungen rund um den Markt und den Vorplatz wieder aufgehoben.