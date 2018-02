Grippe-Welle auf dem Vormarsch - Todesopfer auch in Franken

Fieber, trockener Husten, Kopfschmerzen und starkes Krankheitsgefühl: Unter den Menschen in Deutschland breitet sich derzeit vermehrt die Grippe aus. In der vergangenen Woche wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin bislang 15 188 labordiagnostisch bestätigte Fälle gemeldet, wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Instituts hervorgeht. Damit wurde mit Abstand der höchste Wert pro Woche seit Beginn der Grippewelle im Dezember registriert. In 12 Prozent der Fälle waren Patienten im Krankenhaus. Laut Bericht wurden auch mehrere Ausbrüche in Schulen und Kindergärten gemeldet.Im Januar wurden bereits zwei Todesfälle in der Bamberger Region gemeldet. Unter anderem starb ein Kind an den Folgen der Erkrankung. Aus diesem Anlass Bereits legte die Abteilung Gesundheitswesen im Landratsamt Bamberg den Bürger der Region die vorbeugende Grippeimpfung nahe. Junge Menschen zählen normalerweise nicht zu den Risikogruppen. Es handele sich um beklagenswerte Einzelfälle, sagt Heinz-Jürgen Wagner, Leiter des Fachbereichs im Landratsamt. Deshalb bestehe Anlass zu Vorsicht, aber nicht zu übertriebener Sorge oder gar Panik.Auch das Kronacher Gesundheitsamt vermeldete am Donnerstag einen starken Anstieg der Influenza-Infektionen. Ging man dort am Mittwoch noch von 36 Fällen (seit dem 1. Januar) aus, ist diese Zahl bis Donnerstagnachmittag bereits auf 48 Erkrankungen gestiegen. Die Zahlen seien allerdings nicht sonderlich besorgniserregend, erklärt Helmut Weiß vom Kronacher Gesundheitsamt. Sie bewegen sich im Rahmen des bayernweit vermeldeten Anstiegs. Die Erkrankungen seien vergleichbar mit der vergangenen Saison - 2017 gab es im gleichen Zeitraum 54 Meldungen.Die Zahl der Arztbesuche, die der Influenza zugeschrieben werden, liege bislang unter dem Niveau der schweren Grippewelle 2016/17, erklärte Grippe-Expertin Silke Buda vom RKI. Zur Schwere der aktuellen Grippe-Welle insgesamt gab es allerdings noch keine Angaben - diese bewertet das Institut immer erst nach Saisonende.