Glückwünsche nach München und Berlin

Im Namen der Stadt Bamberg und als Ratsvorsitzender der Europäischen Metropolregion Nürnberg hat Oberbürgermeister Andreas Starke Glückwunschschreiben versendet: an den neuen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, die neuen Staatsministerinnen und Staatsminister sowie die beiden neuen bayerischen Bundesminister Horst Seehofer und Dorothee Bär.

?Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und stets eine glückliche Hand bei der Wahrnehmung Ihrer wichtigen Aufgaben?, heißt es dazu in den Schreiben des Oberbürgermeisters. An den neuen Ministerpräsidenten adressiert, stellte Starke fest, dass die ?fränkischen Interessen bei Ihnen zweifellos gut aufgehoben? seien. Die Europäische Metropolregion Nürnberg suche den engen Schulterschluss mit der Bayerischen Staatsregierung, um das Beste für die hier lebende Bevölkerung zu erreichen. Starke: ?Die Welterbestadt Bamberg braucht die Unterstützung und die Fürsorge aller Verantwortlichen und wir bitten Sie, auch in Ihrem neuen Amt die Entwicklung unserer Stadt zu fördern.?

Horst Seehofer, dem neuen Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, schrieb Starke: ?Die Aufnahme- und Erstaufnahmeeinrichtung für Oberfranken (AEO) in Bamberg hat uns gemeinsam in den vergangenen Jahren schon mehrfach beschäftigt. Gerne würde ich mich mit Ihnen über die weitere Ausgestaltung dieses Flüchtlingszentrums in der Welterbestadt austauschen.? Ein baldiges Gespräch wünscht sich der Oberbürgermeister auch mit Dorothee Bär, der neuen Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, die er als ?Sachwalterin fränkischer Interessen im Bundeskabinett? erhofft. ?Gerne würde ich Sie zusammen mit dem Steuerungskreis und der Geschäftsführung der Europäischen Metropolregion Nürnberg in Berlin besuchen, um aktuelle Anliegen zu besprechen?, so Starke.

Dem aus dem Kabinett ausgeschiedenen Staatsminister a.D. Dr. Ludwig Spaenle dankte Oberbürgermeister Starke für die sehr gute Zusammenarbeit. ?Die Schulstadt Bamberg hat Ihnen viel zu verdanken, zumal wir mit unseren Anliegen bei Ihnen stets ein offenes Ohr gefunden haben. Auch die Belange der Bamberger Symphoniker waren bei Ihnen in guten Händen und wir spürten stets, dass Ihnen die positive Entwicklung des Orchesters ein wichtiges Anliegen gewesen ist.?