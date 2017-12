Glücklicher Anfang, tragisches Ende

Welch ein schönes Paar Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Nina doch sind, wie sie da Seite an Seite aus der Bamberger Jakobskirche schreiten. Frisch vermählt und die Zukunft, die sich später so zum Tragischen wenden soll, in den leuchtendsten Farben vor sich!



Es ist im Jahr 1926, als unser Bräutigam als Offiziersanwärter ins Reiterregiment 17 in Bamberg eintritt. "Er war hier allerdings noch nicht stationiert, er musste erst noch zur Ausbildung an die Infanterieschule in Dresden. Dort schloss er 1929 als Bester seines Jahrgangs die Offiziersprüfung ab und kam am 1. Januar 1930 als Leutnant zurück nach Bamberg", sagt die Kunsthistorikerin Christine Freise-Wonka. "Sein Onkel Berthold war Kommandeur bei den 17er-Reitern", erklärt sie den Grund, warum Stauffenbergs Wahl auf die Domstadt fiel.



Der junge, gut aussehende Adelige sei in den gehobenen Kreisen sofort Stadtgespräch gewesen. "Und er fiel auch Freifrau Anna von Lerchenfeld auf." Die wiederum hatte eine Tochter, die 16-jährige Nina. "Nina spürte die Begeisterung ihrer Mutter, und auch ihre Freundinnen berichteten, dass der junge Stauffenberg unerhört attraktiv und ein hervorragender Tänzer sei." Davon kann sie sich im Frühjahr 1930 selbst überzeugen.



"Claus und Nina lernen sich kennen und es ist offensichtlich Liebe auf den ersten Blick", sagt die Bambergerin. Später wird er schreiben: "Als ich Nina sah, wußte ich sofort: Das ist die Mutter meiner Kinder." Bei Nina, die Freise-Wonka als "aufgeschlossen, intelligent und lebensfroh" bezeichnet, habe der Blitz genauso eingeschlagen: "Sie bewunderte Claus, weil er nicht das klassische Bild des Soldaten abgab, sondern musisch veranlagt und der Literatur zugetan war", sagt die Kunsthistorikerin. "Er war eloquent, immer Mittelpunkt der Gesellschaften und außerordentlich charismatisch. Schnell entwickelte sich eine tiefe Zuneigung zwischen den beiden, und nach wenigen Wochen schmiedeten sie bereits Zukunftspläne."



Es ist Sommer 1930, noch weiß niemand etwas von ihrer heimlichen Liebe. Nur Claus' Vater scheint etwas zu ahnen, sagt er doch zu seinem Sohn: "Es gibt Mädchen, die man heiraten kann und Mädchen, die man nicht heiraten kann. Die kleine Lerchenfeld ist ein Mädchen, das man heiraten kann." Am 15. November 1930 feiert Claus seinen 23. Geburtstag - und die heimliche Verlobung mit Nina.

"Das zeugt von einer großen Entschlossenheit, das künftige Leben gemeinsam zu verbringen", deutet Christine Freise-Wonka. "Nina war 17 Jahre alt und noch lange nicht volljährig. An eine Hochzeit war nicht zu denken, denn die Reichswehr, deren Mitglied Claus war, sah vor, dass ein Bräutigam 27 Jahre alt sein oder mindestens acht Jahre gedient haben musste, um eine Heiratserlaubnis zu erhalten."



Dennoch habe das Paar die Familien an Weihnachten 1930 eingeweiht. Karoline von Stauffenberg reagiert entsetzt. Nina sollte das später so beschreiben: "Für sie, die ob der Mittellosigkeit ihrer Söhne diese erst ab fünfunddreißig für fähig hielt, eine Familie zu gründen (...), kam die Nachricht wie ein Donnerschlag! Ausgerechnet der Jüngste! Und so ein Fratz! Gottlob war noch nichts fest! Und daß der Schlaggi - ihr Mann - ihr nichts gesagt hatte!"



Doch im Frühjahr kommt es zu einem Treffen der beiden Familien, Christine Freise-Wonka bezeichnet das als "große Aussprache" und sagt: "Die Mütter saßen im Haus zusammen, die Väter spazierten durch den Garten." Die Historikerin zitiert die spätere Nina von Stauffenberg: "Bei diesen Gesprächen hielt der loyale Schlaggi die Richtlinie, er wies auf die Mittellosigkeit des Sohnes hin, was mein Vater mit der Bemerkung konterte, daß er seine einzige Tochter nicht verhungern lassen würde."



Die Herren draußen auf ihrem Spaziergang seien sich dann auch schnell einig gewesen, bei den Damen in der guten Stube ist's nicht ganz so einfach: "Karoline von Stauffenberg versuchte mit dem Argument, es sei doch noch nichts fest, der Verbindung den offiziellen Charakter zu nehmen", schildert die Bambergerin. "Doch Anna von Lerchenfeld wusste, dass sich das Paar bereits geküsst hatte. Als sie es Stauffenbergs Mutter sagte, herrschte erstmal Grabesstille, aber dann war es klar: Ein vorehelicher Kuss war ein bindendes Versprechen, es zu halten eine Frage der Ehre."



Auch das Militär habe trotz aller nicht erfüllten Voraussetzungen eingewilligt, und am 26. September 1933 läuten schließlich die Hochzeitsglocken an der Bamberger Jakobskirche. "Das anschließende Festessen fand im Bamberger Hof statt. In direktem Anschluss ging die Hochzeitsreise nach Italien, und nach der Rückkehr richteten sich Claus und Nina eine Wohnung im Lerchenfeldpalais in der Amalienstraße ein", erzählt Christine Freise- Wonka die Geschichte weiter.



Dann verlassen die Stauffenbergs Bamberg im Oktober 1934 und ziehen mehrfach um. Vier Kinder, Berthold, Heimeran, Franz Ludwig und Valerie, werden geboren. Nina kommt mit den Kindern schließlich zurück, ihr Gatte nicht: "Als Claus von Stauffenberg 1942 wieder nach Berlin versetzt wurde, lebte Nina mit den Kindern zunächst im Schloss der Schwiegereltern in Lautlingen und zog 1943 wieder nach Bamberg. Sie wollte mit den vier Kindern nicht in der Großstadt Berlin leben. Nur alle drei Wochen kam ihr Mann für ein Wochenende nach Bamberg, die Zusammentreffen waren kurz, dafür umso intensiver", sagt Christine Freise-Wonka.



Claus von Stauffenberg macht Karriere. Im Januar 1943 wird er zum Oberstleutnant im Generalstab befördert, im März auf eigenen Wunsch zur 10. Panzerdivision versetzt, die in Nordafrika kämpft. "Dort verlor er seine rechte Hand, ein Auge und zwei Finger der linken Hand", erzählt die Kunsthistorikerin. "Am 1. Oktober 1943 war er nach seiner Genesung wieder im Dienst in Berlin. Längst schon plante er mit einem Gesinnungsgenossen einen Putsch gegen Hitler. Jedes Mal, wenn er nach Bamberg kam, brachte er geheime Papiere mit, die verbrannt werden mussten. Das konnte er nicht in seiner Wohnung in Berlin machen, weil sie Zentralheizung und keinen Kamin hatte. Also wurden in Bamberg geheime Papiere verbrannt. Nina war selbstverständlich eingeweiht."



Und dann kommt Stauffenberg nicht mehr. In den Wochen unmittelbar vor dem Attentat auf Adolf Hitler, das Claus das Leben kosten und ihn über Nacht berühmt machen wird, hat er zu viel zu tun. Christine Freise-Wonka schildert: "Der Kontakt bestand nur noch telefonisch, das letzte Mal am Sonntag, dem 16. Juli 1944." Am Montag fährt Nina mit den Kindern ins stauffenbergische Lautlingen in die Sommerfrische. Sie ist schwanger.



Am Dienstag, zwei Tage vor seinem Tod, meldet sich Claus nochmals in Bamberg bei seiner Schwiegermutter, um zu erfahren, ob die Abreise seiner Frau reibungslos verlaufen sei. Und am Folgetag berichtet er seiner Schwiegermutter noch, dass der Schwager einer Cousine gefallen sei. "Das war das letzte Lebenszeichen von Claus Schenk von Stauffenberg, das Bamberg erreichte." Die Stauffenberg-Kinder werden unter falschem Namen in ein Kinderheim gesteckt, Nina wird in das KZ Ravensbrück deportiert und zur Geburt ihrer Tochter Konstanze in das Frauenentbindungsheim in Frankfurt an der Oder gebracht.



Konstanze schreibt später eine Biografie über ihre Mutter, die nach einer Odyssee durch verschiedene Gefängnisse schließlich frei kommt und ihren Lebensabend in Bamberg verbringt. Dort, wo ihre Liebe zu Claus Schenk von Stauffenberg begonnen hatte.



