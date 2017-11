Lkw stürzt auf der A73 bei Bamberg um - Autobahn war voll gesperrt

Am frühen Mittwochmorgen (29.11.2017)kam es auf der A73 zwischen den Anschlussstellen Zapfendorf und Breitengüßbach (Lkr. Bamberg) in Fahrtrichtung Nürnberg zum Verkehrsunfall mit Lastwagenbeteiligung. Das teilte die Verkehrspolizei Bamberg mit.Am Mittwoch, in den frühen Morgenstunden, fuhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der A 73 in Richtung Nürnberg. Bei eingeschaltetem Tempomat wollte er einen Joghurt essen. Als ihm dieser während des Öffnens aus der Hand fiel, erschrak er so sehr, dass er auf den Standstreifen fuhr.Anschließend riss er das Lenkrad wieder nach links, woraufhin der Anhänger ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als der Anhänger wieder auf die Fahrbahn gezogen wurde, schaltete sich der Notbremsassistent ein. Durch die Schleuderbewegung und die starke Bremseinwirkung kippte der Anhänger nach links um und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen.Um den nachfolgenden Verkehr nicht zu gefährden zog der 32-Jährige den Anhänger auf die rechte Fahrbahnseite. Im Grünstreifen kollidierte der Anhänger mit einem Leitpfosten und einem Kilometerzeichen. Durch den Schleifvorgang wurde auch der Fahrbahnbelag beschädigt.Beim Unfall blieb der 32-Jährige glücklicherweise unverletzt; es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Anschließend musste die Autobahn bis ca. 5 Uhr komplett gesperrt werden. Um mangelhafte Ladungssicherung als Unfallursache auszuschließen musste auch der Container geöffnet werden.