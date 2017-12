Gleich zwei Unfälle im Nebel bei Roßdorf am Berg

Bei Sichtweiten von weniger als 50 Metern, Schneefall und zum Teil glatten Straßen ereigneten sich nach Auskunft von Klemens Nothaas von der Verkehrspolizei Bamberg am Dienstagmorgen zwei Unfälle. Zunächst wollte ein Transporter, der Richtung Bayreuth fuhr, die Autobahn an der Ausfahrt Roßdorf verlassen. Da er wohl zu schnell fuhr, geriet er ins Schlingern und überschlug sich schließlich. Der Fahrer verletzte sich leicht. Während die Feuerwehr noch die Unfallstelle sicherte, kam es an dieser Stelle zu einem weiteren Unfall.



Ein mit neun Personen besetzter Mercedes-Kleinbus fuhr auf einen Skoda auf, der durch den Aufprall in die Leitplanke geschleudert wurde. Ein Audi-Fahrer bemerkte das zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sein Fahrzeug krachte in den auf der linken Spur stehenden Skoda.



Die in ihrem Auto eingeklemmte Skoda-Fahrerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die schwerverletzte Frau ins Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer sowie zwei der Mercedes-Insassen waren leicht verletzt.

Die Autobahn war für etwa eine Stunde komplett gesperrt.