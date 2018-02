Gewinnspiel: Wir verlosen Tickets für Kraftklub in Bamberg

Gewinnspiel: Gästelistenplätze für Kraftklub-Konzert in Bamberg



Der Stil der fünfköpfigen Band aus Chemnitz ist unverkennbar, sowohl optisch als auch akustisch. In Bomberjacken, Hosenträgern, Poloshirts und Skinny Jeans stehen die fünf Jungs auf der Bühne. Ihr Musikstil lässt sich als eine Mischung aus Indie, Punkrock und Rap beschreiben. Diese außergewöhnliche Mischung kommt gut an: Die deutschsprachige Band spielte in den vergangenen Jahren auf zahlreichen großen Festivals. Im Februar und März sind sie mit ihrer Tour "Keine Nacht für Niemand" unterwegs.Viele Konzerte sind sind bereits ausverkauft. Auch für das Konzert in Bamberg am Sonntag, 25. Februar um 20 Uhr in der Brose Arena sind die besten Karten bereits weg.Bei uns habt ihr allerdings noch eine Chance auf Tickets. Wir verlosen 5 x 2 Gästelistenplätze für das Konzert von Kraftklub.Schickt uns eine Mail an leserreporter@infranken.de mit dem Stichwort "Kraftklub". Teilnahmeschluss ist der 22. Februar um 12 Uhr mittags.Einlass für das Konzert ist um 18.30 Uhr.Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme unter 18 Jahren ist verboten.