Gerettet: Die Sandkerwa in Bamberg lebt auf!

Die Sandkerwa in Bamberg ist endgültig gerettet. Am Dienstagabend machten die Mitglieder des bisher alleine veranstaltenden Bürgervereins 4. Distrikt den Weg frei für eine gemeinsame Kirchweih mit der Stadt Bamberg. Damit kann im Sommer wieder kräftig im Sandgebiet gefeiert werden. Wie am späten Abend zu vernehmen war, haben die Mitglieder des BV mit einer Mehrheit für die gemeinsame Sandkerwa gestimmt. Die Entscheidung soll mit 73 zu 43 Stimmen für das gemeinsam mit der Stadt erarbeitete Rettungskonzept gefallen sein. Das zeigt, dass die Planungen für die Zukunft nicht unumstritten im BV waren. Unter anderem hatte sich die noch amtierende Vorsitzende Gisela Bosch gegen das Konzept gestellt.



Schon in diesem Jahr soll es wieder Bambergs größtes Volksfest mit rund 300.000 Besuchern geben. Die Stadt kauft sich dazu als gleichberechtigter Partner in die Betreibergesellschaft mit 63.000 Euro ein und stellt einen von zwei Geschäftsführern. Außerdem soll die Sandkerwa zunächst mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss von 125.000 Euro abgesichert werden.



Die Sandkerwa war im vergangenen Jahr erstmals ausgefallen, da der Bürgerverein das finanzielle Risiko und die alleinige Haftung bei der Sicherheit nicht mehr tragen wollte. Durch die Zusammenarbeit mit der Stadt soll die alleinige Verantwortung von den Schultern des Bürgervereins genommen werden.



Zur Entscheidung und zu den Reaktionen später mehr auf inFranken.de