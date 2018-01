Gefängnismeuterei in der JVA Ebrach: fünf Häftlinge vor Gericht

Sie sollen für die Gefängnismeuterei verantwortlich sein, die sich im Mai vergangenen Jahres in der JVA Ebrach ereignet hatte: Fünf Angeklagte im Alter von 20 bis 23 Jahren müssen sich deshalb am Montag vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Bamberg verantworten. Ihnen drohen Strafen zwischen drei Monaten und bis zu fünf Jahren.



Damals hatten mehrere Häftlinge kurz vor Einschluss gegen 21 Uhr in einem Zellenbau des Jugendgefängnisses randaliert und ein Feuer gelegt. Auch Tassen und Marmeladengläser sollen auf Justizvollzugsbeamte geworfen worden sein. Verletzt wurde aber niemand.



Die Angeklagten räumen zu Prozessbeginn die Vorwürfe ein, betonen auch, dass sie damals niemanden verletzen wollten. Einen genauen Grund für die Meuterei gaben sie nicht an, Forderungen waren damals nicht gestellt worden. Die Häftlinge hörten nach kurzer Zeit von selbst auf.



Der durch das Chaos entstandene Schaden soll jedoch immens gewesen sein: Die Anstalt gab diesen mit bis zu 11.000 Euro an. Ein enormes Polizeiaufgebot und selbst das Sondereinsatzkommando war damals vor Ort, letzteres musste aber nicht eingreifen.



