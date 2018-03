Gaustadter Postbote mittlerweile entlassen

Bereits zum zweiten Mal hatte ein Gaustadter Anwohner die eigenwillige Zustellungsweise des Briefträgers beobachtet: Statt in den Briefkästen landete ein ganzer Schwung Post im Altpapiercontainer eines Hauses. Der Zeuge rief die Polizei, die den 32-jährigen Zusteller am Wochenende festnahm und die rund 50 Briefe sicherstellte. Der Vorwurf: Postunterdrückung, ein Verstoß gegen das Postgeheimnis.Schon die Polizei hatte mitgeteilt, dass der Briefträger erst seit Anfang Februar im Dienst war. Die Deutschen Post hat mittlerweile reagiert und den Mann fristlos entlassen, stellte zudem Strafanzeige. Hinweise auf Überarbeitung oder eine schlicht nicht zu bewältigende Menge Post an diesem Tag habe es nicht gegeben.Bei der Gewerkschaft Verdi, die viele Zusteller vertritt und immer wieder auf die hohe Arbeitsbelastung und Krankheitsrate in dieser Branche hinweist, hat man ebenfalls kein Verständnis für die Vorgehensweise des Mannes.Ausführliche Hintergründe und Stimmen zum Thema lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de