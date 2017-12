Fünf Geracher leisteten Außergewöhnliches

Zur guten Tradition gehört es in Gerach, dass in der Jahresabschlussitzung des Gemeinderates Bürger, die sich um das Ehrenamt und das Wohl der Gemeinde Gerach verdient gemacht haben, geehrt und beschenkt werden. Für außergewöhnliche sportliche Leistungen ehrte Bürgermeister Gerhard Ellner den Leichtathleten Kevin Karrer, der oberfränkischer Meister über 10 000 Meister oder Stadtmeister beim Kaiserdomlauf in Bamberg wurde.



Gerhard Wölflein ist Trainer der Jugendauswahlmannschaften des KV Bamberg. Mit seiner U-14-Mannschaft der Juniorinnen wurde er ungeschlagen Bayrischer und Deutscher Mannschaftsmeister im Kegeln.



Marcel Heusinger wurde für seine berufliche Leistung geehrt. Als Fachinformatiker für Systemintegration wurde er mit einem Staatspreis der Regierung von Unterfranken gewürdigt.



Andreas Junge ist Schreinermeister in Gerach und hat im gemeindlichen Kindergarten ein Garagentor aus Holz kostenlos angefertigt.



Anja Hartmann ist seit 2012 Jugendbeauftragte der Gemeinde Gerach und betreut zusammen mit der JAM-Mitarbeiterin den Geracher Jugendtreff. Außerdem plant und organisiert sie zusammen mit den Geracher Vereinen das Ferienprogramm.



In seinem Kurzbericht informierte der Bürgermeister Ellner über die in etwa gleichbleibende Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen in Höhe von 294 674 Euro und circa 570 000 Euro. Erfreulich auch eine Spende der Sparkasse Reckendorf, die für den Kindergarten 500 Euro und für den Naturlehrpfad 1000 Euro beisteuerte. Ein bisschen Erleichterung beim Gemeinderat auch über die Ankündigung der Archivarin Adelheid Waschka, die schon lange angekündigte Chronik von Gerach bis zum Januar 2018 fertiggestellt zu haben.



Graben wird verrohrt

Bezüglich der Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in Bayern schloss sich der Gemeinderat dem Beschluss der Verwaltungsgemeinschaft Baunach an, die Lieferleistungen für elektrische Energie auf den Bayerischen Gemeindetag als ausschreibende Stelle zu übertragen, und entschied sich dabei für den Bezug von Normalstrom. Die Kosten für diese Dienstleistung betragen insgesamt 3586 Euro, auf die Gemeinde Gerach entfallen 717 Euro.



Ans "Eingemachte" gehen nun auch die Planungen für den Bebauungsplan "Reckendorfer Weg". Zunächst beschloss der Gemeinderat einstimmig, dieses neue Baugebiet auf dem ehemaligen Wielandgelände entwässerungstechnisch an das bestehende Regenrückhaltebecken am Grubenweg anzuschließen. Da die Entwässerung dorthin nur über einen Graben erfolgen würde, wurde beschlossen, diesen Graben zu verrohren - die Kosten betragen hierfür 60 000 Euro. Das bestehende Regenrückhaltebecken muss vergrößert werden, was immer noch wesentlich günstiger ist als der Bau eines neuen Beckens.



Nun ein Mischgebiet

Geändert wurde auch der Bebauungsplan an sich, der bislang als reines Wohngebiet dargestellt wurde. Aufgrund der Tatsache, dass sich dort ein Geracher Gewerbebetrieb und die Freiwillige Feuerwehr neben dem reinen Wohngebiet niederlassen wollen, sei, so Malte Feltel vom Ingenieurbüro Stubenrauch, Königsberg, neben dem allgemeinen Wohngebiet nun ein Mischgebiet auszuweisen. Gebaut werden können dort Einfamilien- und Doppelhäuser, pro Haus dürfen maximal drei Wohnungen entstehen, bezüglich Dachformen und -neigungen haben die zukünftigen Bauherren freie Hand. Der Gemeinderat stimmte den Änderungen einstimmig zu. Im Rahmen der Vereinsjugendförderung erhielten der Sportanglerverein 60 Euro und der SV Rot-Weiß Gerach 262,50 Euro als Zuschuss.