Frühlingserwachen - und eine ganze Stadt feiert

Es ist wieder Frühling! Kaum eine Nachricht klingt so gut nach einem Winter wie dem letzten. Traditionell lädt dazu der Markt Hirschaid am Sonntag, 18. März von 12 bis 17 Uhr, zum Frühjahrsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag ein. Und auch dieses Jahr ist das Angebot bemerkenswert.

100 Händler werden erwartet. Die Shopping-Lust wird von den vielen Angeboten gestillt: Von Strumpfwaren, Gewürzen, Tee, Lederwaren, Uhren, Geschenkartikel bis hin zu Textilwaren sowie Blumen, Pflanzen und österliche Dekorationen bietet der Markt alles. Aus der slowenischen Partnergemeinde Ivancna Gorica werden an zwei Verkaufsständen Händler mit Wein, Fleisch- und Wurstwaren auch die slowenischen Landfrauen dort ihre slowenischen Spezialitäten anbieten.

Vor dem Rathaus findet zu diesem verkaufsoffenen Sonntag wird auch ein Bauernmarkt statt. Regionale Köstlichkeiten wie Käse, Kren, Obst, aber auch selbst gemachte Marmeladen, Honig und Beerenweine locken zahlreiche Besucher.

Hinter dem Rathaus bietet ein Kinderflohmarkt auf der Festwiese mit über 20 Ständen fast alles rund ums Kind an.

Um Essen und Trinken kümmern sich unter anderem auf dem Rathausplatz der Stammtisch "Die Montagsmaler" mit Gegrilltem und frischen Getränken, der Elternbeirat der KiTa MIKADO sorgt für Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Von 14.30 bis 16 Uhr unterhält das Blasorchester "Hirschaider Blech e.V." unter Leitung von Helmut Weininger bei einem Platzkonzert auf dem Rathausvorplatz die Besucher.

Eine Ausstellung zur Passions- und Osterzeit ist im zweiten Stock der Alten Schule am Kirchplatz ab 14 Uhr zu sehen. Erstmalig werden wunderschön verzierte Ostereier aus dem Jahreswettbewerb des Sorbischen Kulturkreises Bautzen ausgestellt. Mittelpunkt der Ausstellung ist das Heilige Grab als Symbol der Grabesruhe am Karfreitag. Die Ausstellung ist bis einschließlich 8. April geöffnet und kann an den Wochenenden jeweils von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Von 12 bis 17 Uhr findet in der Gemeindebücherei Hirschaid ein Bücherflohmarkt statt. Schnäppchenjäger können zu günstigen Preisen gespendete und aus dem Bestand aussortierte Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Musikkassetten und CDs erwerben.

Bei einem so großen Angebot zum verkaufsoffenen Sonntag vergeht der Tag schnell, doch wenigstens hat der Frühling gerade erst angefangen und bleibt noch ein wenig länger.

Lukas Pitule