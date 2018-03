Frauen im Feuerwehrdienst, das ist heutzutage in vielen Orten selbstverständlich. Die Freiwillige Feuerwehr Zeckendorf liegt mit ihrer Quote sehr weit vorn. 19 der 48 Aktiven sind weiblich.Im November 2017 lag das Zahlenverhältnis noch bei 46/17, dennoch hat es der kleine Ort in zwei vom Feuerwehr-Magazin erstellte Ranglisten auf vordere Plätze geschafft: bundesweit Platz 10 bei der Quote der Frauen in der Feuerwehr insgesamt und ebenfalls Platz 10, wenn es um den Prozentsatz der weiblichen Aktiven geht.Alle Feuerwehren in Deutschland waren aufgerufen, sich an dieser Erhebung zu beteiligen. Mitgemacht haben rund 200.Wie sich die 83 Mitglieder diesen Erfolg bewerten und welches dramatische Ereignis dazu geführt hat, dass in Zeckendorf 2007 gleichzeitig 20 Frauen in die Feuerwehr eingetreten sind, lesen Sie hier.