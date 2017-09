Frau will nach verwirrendem Notruf Polizisten schlagen

Am Freitagmorgen, gegen 01.40 Uhr, rief eine 24-jährige Frau beim Notruf an und machte im Laufe des Gesprächs äußerst wirre und seltsame Angaben.



Der Notrufannehmer verständigte daraufhin die Polizei, welche die Dame Zuhause aufsuchte. Nachdem die Frau die Tür geöffnet hatte, holte sie unvermittelt aus und versuchte einen der Beamten mit der Faust zu schlagen, was allerdings keinen Erfolgt hatte.



Die Dame wurde anschließend in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle transportiert. Hierbei versuchte sie mehrfach die Beamten zu beißen, anzuspucken und zu treten. In der Wohnung der Beschuldigten konnte zudem eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Keiner der eingesetzten Beamten wurde bei dem Einsatz verletzt.