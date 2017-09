Frau stürmt auf Polizisten zu und schlägt auf ihn ein

Einen Angriff auf Polizeibeamte gab es am Sonntag gegen 04.00 Uhr im Bereich der Promenadestraße. Ein 25-Jähriger war beim Urinieren gegen eine Hauswand von einer Streife beobachtet worden. Zudem beleidigte er mit einem ausgestreckten Mittelfinger noch drei vorbeilaufende junge Frauen.



In die folgenden polizeilichen Maßnahmen mischte sich dann eine bis dahin unbeteiligte Begleiterin des davor auffällig gewordenen Mannes ein. Sie stürmte auf die Polizeibeamten zu und schlug auf einen der Beamten ein. Bei ihrer anschließenden Festnahme schlug und trat sie um sich. Zudem wurden die Beamten beleidigt.



Sowohl der Mann als auch die Frau mussten zur Ausnüchterung den Vormittag in Haftzellen verbringen, beide waren erheblich angetrunken. Die drei von dem Mann beleidigten Frauen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.