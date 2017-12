Frankens schönste Krippen: Welche Weihnachtskrippe ist Ihr Favorit?

Krippen: Die schönste Einstimmung auf Weihnachten







Zeigen Sie uns Ihre Lieblingskrippe!





Die Krippensaison 2017 ist eröffnet. Nicht nur in der Krippenstadt Bamberg, in ganz Franken stehen auch in diesem Jahr wieder außergewöhnlich schöne Krippen zur Besichtigung bereit.Allein in Bamberg kann man ab sofort an 39 Krippenstationen wunderbare Weihnachtskrippen bestaunen. Sogar Führungen "Von Krippe zu Krippe" werden mittlerweile entlang des Bamberger Krippenweges veranstaltet, auch spezielle Angebote für Kinder gibt es. In der Maternkapelle beispielsweise zeigen die Bamberger Krippenfreunde anhand von rund 40 Klein- und Großkrippen zahlreiche Möglichkeiten und Stilarten, mit denen das weihnachtliche Geschehen dargestellt werden kann. So sind neben den beliebten heimatlich-fränkischen oder alpenländischen auch Krippen aus dem benachbarten Europa sowie den Missionsländen zu sehen. In Herzogenaurach zeigen die Krippenfreunde in der Krypta der Marienkapelle und in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena nicht nur die elf Krippen des diesjährigen Krippenbaukurses, sondern auch einige schon länger vorhandene Stücke. In Knetzgau öffneten die Knetzgauer Krippenfreunde die Großkrippe. Sechs Darstellungen sind in den folgenden Wochen geplant. Im Heimatmuseum Ebermannstadt baute Reinhold Ott in den vergangenen Wochen 40 Weihnachtskrippen auf, allesamt Unikate.Und das sind nur einige Beispiele, um die Lust am Krippenschauen zu wecken. In ganz Franken laden den Dezember über unzählige Weihnachtskrippen zum Besuch ein - von Ansbach bis Zeil am Main. Was gibt es Schöneres, um sich auf das nahende Weihnachtsfest einzustimmen? Bleibt nur die Frage: Welche Krippe ist denn nun die Schönste von allen?Bitte schießen Sie ein Foto von Ihrer Lieblingskrippe und schicken Sie es per E-Mail an leserreporter@infranken.de . Wir werden unter allen Einsendungen die Leser-Lieblinge auswählen und in einer Bildergalerie mit den schönsten Krippen Frankens verewigen.