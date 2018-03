Fränkischer Faltos gewinnt bei "Das Ding des Jahres": Bamberger Erfinder zu Tränen gerührt

Das Ding des Jahres: Was kostet der Faltos?



Als das Ergebnis verkündet und endlich feststeht, dass er gewonnen hat, kann Ulrich Müller gar nicht sprechen: Er ist sprachlos und zu Tränen gerührt.Kein Wunder, der 29-Jährige hat seinen faltbaren Anhänger nicht nur in der Show am Samstagabend einem Millionenpublikum präsentieren dürfen, er hat mit dem Sieg einen Werbedeal über 2,5 Millionen Euro ergattert Der Franke hatte sich im Finale am 10. März gegen starke Konkurrenten durchgesetzt, doch am Ende überzeugte der praktische Autoanhänger, den man zusammenklappen kann, das Publikum. Sie votierten für den Gaustädter. Im Rennen waren am Ende noch Drychter, den tropffreien Trichter und Leaf Republic, die kompostierbaren Einwegteller aus Blättern.Bereits vor dem Finale war es für den jungen Oberfranken gut gelaufen. Durch die Sendung waren viele Kunden auf sein Produkt aufmerksam geworden.Wer jetzt Interesse an dem Faltanhänger made aus Bamberg hat und sich fragt, was kostet der Faltos denn? Auf der Webseite von Müller kann man den Anfänger bestellen, er kostet 1.799,90 Euro.