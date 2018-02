Focus-Ranking: ein Top-Ten-Platz für die Stadt Bamberg

Die Stadt Bamberg in puncto "Lebensqualität" weit abgeschlagen nicht nur in Oberfranken, sondern auch hinter den mittel- und unterfränkischen Nachbarn: hinter den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Haßberge, Kitzingen, Schweinfurt. Nur die Stadt Schweinfurt ist noch ein paar Plätze "schlechter".



Millionen von Daten, so informiert das Nachrichtenmagazin "Focus", habe - in seinem Auftrag - ein Kölner Forscher-Team ausgewertet, um die 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte zu vergleichen.



Welche Plätze Stadt und Landkreis im Einzelnen belegten, lesen Sie in Kürze hier.