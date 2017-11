1 / 1

In der Aufnahmeeinrichtung in Bamberg leben derzeit über 1300 Menschen - laut Polizei wird ein Teil von ihnen straffällig. Dem will Bayerns Innenminister Herrmann mit mehr Kontrollen begegnen. Für den Flüchtlingsrat liegen die Probleme dagegen in der Größe und den Bedingungen der Unterkunft. Foto: Ronald Rinklef