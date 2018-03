Fit, aktiv und vital

Das Fokusthema der 14. Gesundheitsmesse "Franken Aktiv und Vital", die vom 2. bis 4. März in der Brose Arena stattfindet, fasst in nur zwei Worten das Grundbedürfnis eines jeden Menschen zusammen: "Gesund leben!" Die Gesundheitsmesse wird diesem Bedürfnis Rechnung tragen und viele Infos für ein gesundes Leben liefern. Die Besucher erhalten Vorschläge, Anregungen und Ratschläge, wie man "Gesund leben" kann und für sich definieren möchte. Dabei unterstützen und beraten die Aussteller aus den Bereichen der Gesundheitswirtschaft, der Ernährung, dem Breitensport, der Urlaubsgestaltung, der Gestaltung des unfallfreien Alltagsgeschehens und des Lebensumfeldes im Alter.

Die offizielle Eröffnung der Gesundheitsmesse erfolgt am Freitag, 2. März, 14.30 Uhr, durch die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml. Eine wesentliche Rolle spielt auch die Gesundheitsregion Bamberg (www.gesund-in-bamberg.de), deren Mitglieder sich erneut auf der Messe präsentieren.

Auch 2018 wird die VIA FUTURA wieder als eigenständige Ausstellung innerhalb der Messe integriert. Initiatoren der VIA FUTURA sind die Behinderten- und Seniorenbeauftragten der Stadt, die gemeinsam mit den Veranstaltern der Gesundheitsmesse "Franken Aktiv und Vital" Kompetenzen bündeln und somit für die Besucher ein noch größeres Angebotsspektrum rund um das Thema Gesundheit bieten. Eines der Highlights innerhalb der VIA FUTURA ist eine begehbare und voll ausgestattete barrierefreie und behindertengerechte Wohnung.

Auf der Messe ist natürlich für das leibliche Wohl gesorgt: Die "Regionale REWE Schlemmermeile" bietet einen Marktplatz von regionalen Firmen, die sich den Bereichen gesunde Ernährung, Genuss und Bioprodukten aus der Region widmen sowie anbieten.

Informative Fachvorträge werden in drei Vortragsräumen mit jeweils verschiedenen Themenschwerpunkten angeboten. Im medizinischen Vortragsraum referieren Chef- und Oberärzte der regionalen Kliniken und weitere Mitglieder der Gesundheitsregion. Innerhalb der Sonderausstellung VIA FUTURA geht es um den Abbau von Barrieren durch technische Hilfsmittel, Fördermittel, Pflege und Demenz. Die weiteren Ausstellervorträge im Presseraum der Arena beschäftigen sich mit Themenkomplexen rund um die Bereiche Gesundheit, Wellness, Freizeit, Beauty, Sport und gesunde Ernährung.

Das Nightshopping und die lange Messenacht finden am Freitagabend von 18 bis 22 Uhr statt. Das gesamte Messegelände wird dann in Farben getaucht und es treten unterschiedliche Musiker auf.

Ein weiteres Highlight ist die "Teddyklinik". Nebenbei gibt es Gesundheitstipps für die Eltern. Auch gibt es wieder eine Kinderbetreuung.

Die Messe ist am Freitag, 2. März, von 14 bis 22 Uhr und samstags sowie sonntags von je 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, und die Familienkarte für 15 Euro berechtigt bis zu zwei Erwachsene und maximal drei Kinder zum Besuch der Messe. Infos unter www.franken-aktiv-vital.de oder beim Messeteam unter Tel. 0951/180 70 500.