Ferkel löst Brand in einem Frensdorfer Stall aus

Wie Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann erklärte, muss das Tier wohl so stark an dem Kabel einer Wärmelampe in seinem Stall gezogen haben, dass diese umfiel. Die gebündelte Hitze setzte dann anscheinend das Stroh im Stall in Brand.



Der Besitzer des Schweinemastbetriebs bemerkte jedoch sehr schnell die Rauchentwicklung und rief die Feuerwehr. Erste Löschangriffe des Atemschutztrupps der Feuerwehr Frensdorf zeigten schnell Erfolg, so dass die Kameraden den Brand zügig im Griff hatten. Weder Mensch, noch Tier wurden verletzt. Auch der Sachschaden ist gering.



Insgesamt waren elf Feuerwehren aus Frensdorf, Reundorf, Pettstadt, Herrnsdorf, Röbersdorf, Steppach, Stegaurach, Vorra, Burgebrach, Stappenbach/Unterneuses/Oberharnsbach und Hallstadt im Einsatz, konnten aber zum grüßten Teil zeitnah wieder den Heimweg antreten.