Fastnacht in Franken: Wo waren die besten Partys?

Bei der Faschingsparty in Franken ging es am Wochenende hoch her. Am 26. Januar feierten in Dittenheim Mario, Ritter und Mädchen verkleidet als Überraschungseier.Bei der Fastnacht in Franken wurde am 26. Januar in Hirschaid ordentlich gefeiert.Beim großen SKK-Ball am 27. Januar von Bad Staffelstein verkleidete sich sogar jemand als Nordsee-Schnellrestaurant.Der Sauermarktball am 27. Januar wurde von allem besucht was dazugehört: Prinzenpaar, Präsidenten, Ratsdamen und noch viele mehr haben es dort krachen lassen.