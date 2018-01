Fasching in Franken: So narrisch war das Wochenende

Nürnberger Prinzenflug





Faschingssonntag ist zwar noch etwas hin, doch bei uns in Franken sind die Partys und Prunksitzungen schon in vollem Gange. Wir geben einen Überblick, was am vergangenen Wochenende in der Region los war:Narren aus der gesamten Region werden von der Luftflotte des Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg einmal im Jahr zum traditionellen "Prinzenflug" eingeladen. 29 Prinzenpaare durften an dem Flug teilnehmen. Aber auch Vorstände der Faschingsvereine und Tanzmariechen durften einsteigen. Nach dem Prinzenflug geht es in der Abflughalle des Flughafens mit akrobatischen Auftritten und Tanzeinlagen weiter.Das Damenelferrat hat erneut das Programm "Hippie-Zeit in Wiesentheid" auf die Beine gestellt. Zum Auftakt tanzten die Mädels von Schautanz und Garde im Retro-Outfit mit Stirnband und Blumenhemd über die Bühne. "Da war ja Woodstock ein Dreck dagegen!", so begrüßte Sitzungspräsidentin Heidi Skorepa die 800 Frauen, die sich alle dem Thema des Abends gemäß verkleidet hatten.Akrobatik auf höchstem Niveau zeigte Maxim Kriger mit seiner Rola-Rola-Balance. Aufgelockert wurde das dichte Programm immer wieder vom Travestie-Comedian France Delon. Sogar die deutschen Meister im Männerballett waren dabei, die "Tornados" vom Weilerer Carnevals Verein aus Rheinland-Pfalz.Lange Zeit wurde bei der Prunksitzung der Coburger Narrhalla am Samstagabend getuschelt und gerätselt: Wer verbirgt sich da hinter der Heino-Maskerade? Ist es tatsächlich Michael Stoschek? Ja, er war es. Der Coburger Unternehmer (Brose) hatte sich eine weiße Perücke und eine schwarze Sonnenbrille aufgesetzt - dazu noch ein rotes Sakko, fertig war der Heino!Mit ihrer ersten Prunksitzung zündete die Narrengilde Grün-Weiß Laub (NGL) ein Feuerwerk des Humors. Tänze in vielen Variationen und feine Büttenreden entzückten das närrische Publikum. Dazu meisterte der neue Sitzungspräsident Martin Kess seine Premierenveranstaltung mit Bravour. Als Patenverein standen die Ebenhäuser Narren hilfreich zur Seite. Sie brachten ein Gastgeschenk in Form eines Tanzes ihrer Jugendprinzengarde mit.