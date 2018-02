Helau, Awaaf, Allamoschee... in Franken spricht man an Fasching viele Sprachen. In vielen großen und kleinen Gemeinden wird das Faschingswochenende vor Aschermittwoch begeistert gefeiert, egal ob Unter- Mittel- oder Oberfranken. Das war am Wochenende auf Frankens Straßen los.



Bei der XXL-Faschingsparty in Aschach (Landkreis Bad Kissingen) sorgte die Band "Frankenräuber" sichtlich für Stimmung.



In Bad Staffelstein wird der Umzug vom Staffelsteiner Karnevals-Klub veranstaltet. Ja, richtig gelesen, hier ist vom "Karneval" die Rede. Mit dabei waren Kapellen, Tanzgarden, der Elferrat und Vereine und Gruppen aus dem Stadtgebiet.





Auch in Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen gab es viele fantasievolle Kostüme zu Sehen. Die Kindergartenkinder verkleideten sich unter dem Motto "Wenn ich einmal groß bin" nach ihren jeweiligen Traumberufen. Die Afterzugparty fand danach im Schloßhof statt.





In Pottenstein im Landkreis Bayreuth wurde im Soccerpark gefeiert. Das Motto: Flower Power Fasching.





"Pornofasching" war das Motto in Bamberg, zumindest auf der Faschingsfeier im Agostea und in Gunzendorf.





Gruselige Gestalten waren beim Faschingsumzug in Schalkau im Landkreis Sonneberg im fränkisch geprägten Teil von Thüringen zu Bestaunen.



In Schweinfurt wurde unter dem Motto "Kölner Karneval" gefeiert.







Trotz Temperaturen nahe null Grad waren in Theres im Landkreis Haßberge geschätzte 3000 Zuschauer beim Faschingsumzug. Innerhalb von eineinviertel Stunden schlängelten sich die großen Wagen bis zur Turnhalle. Die Kameradschaft Ziegelanger und der KLJB Unterspiesheim hatten eine ganze Dampflok auf ihrem Gefährt errichtet. Danach ging es auf der Open-Air-Party vor der Turnhalle weiter.



Der schon jahrzehntelang bestehende Narrenzug in Teuschnitz im Landkreis Kronach ist einer der Höhepunkte der Straßenfasnacht der Region. Den Teuschnitzern war an diesem Tag wieder anzumerken: der Fasching ist ihnen auf den Leib geschnitten. Vor allem staunten die Betrachter über den Nachwuchs, der sich nahtlos in das Faschingstreiben einreihte.



Nach drei Jahren Abstinenz gab es auch in Weißenbrunn im Landkreis Kronach 2018 endlich wieder einen Gaudiwurm im Bierdorf. Während Bürgermeister Egon Herrmann und Pfarrer Christoph Teille als großherzige Scheichs Süßigkeiten an die Kinder verteilten, fuhr der gemeindliche Bauhof mit einem "Wünsch dir was"-Motivwagen hinterher.



In Bad Brückenau wurde beim traditionellen Kräbbelkaffee unser Reporter selbst zur Kräbbelkönigin gekürt. Wie es dazu kam, ist in seinem Berichtnachzulesen.