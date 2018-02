Fasching 2018: Prunksitzungen und Umzüge in Franken

Fasching in Franken:



Ob Unter-, Mittel- oder Oberfranken - in der Region jagt eine Faschingsparty die Nächste. Bei so viel "Helau" kann man schon mal durcheinander kommen. inFranken.de hat alle wichtige Veranstaltungen Frankens gesammelt:Kinderbüttenabend im Schützenhaus Kronach, 18 UhrRathaussturm am Marktplatz Kronach, 14 UhrRosenmontag in der Rosenbergalm, ab 19 UhrFasching des SV Neuses (mit Maskenprämierung), Sportheim Neuses, 19.30 UhrFaschings-Party beim FFW Seelach, Gasthaus "Zum Heiligenwäldchen", 19.30 UhrFaschingsumzug durch Friesen, 13.30 UhrFaschingsveranstaltungen aus Kronach und dem Kronacher LandkreisFaschingsumzug durch Forchheim, 13.30 UhrFasching 2018: Veranstaltungen in und um Forchheim - Hier entlang!Sitzung des Elferrates ReundorfFaschingsumzug durch ReundorfLust auf Fasching im Landkreis Lichtenfels? inFranken.de hat alle VeranstaltungenBayreuther Straßenfasching, Marktplatz BayreuthAlle Veranstaltungen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt10. Februar: Faschingsumzug in der Gartenstadt, 14 Uhr13. Februar: Faschingsumzug durch Bamberg, 13.30 Uhr