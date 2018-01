Familienmesse PLUS: Kinder, Eltern und Künstler gehen auf große Entdeckungsreise

Bereits zum vierten Mal findet am Samstag, 10. März 2018, von 10 bis 16 Uhr die Familienmesse PLUS für Stadt und Landkreis Bamberg statt: ein ganzer Tag voller Kreativität, Ausprobieren und Kennenlernen. Ein geballtes Angebot wartet auf Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie Lehr- und pädagogische Fachkräfte und Kulturschaffende.

Die Familienmesse PLUS erstreckt sich über viele Räume der Graf-Stauffenberg-Schulen. Auf der großen Bühne in der Aula sorgen viele Kinder und Jugendliche für ein buntes Programm mit Theater, Musik und Tanz. Im Foyer und in den angrenzenden Klassenzimmern gibt es mehr als 100 Info- und Mitmach-Aktionen zu entdecken. Auf Kinder, die an der Stempelrallye quer durchs Schulgebäude teilnehmen, warten zusätzlich kleine Preise.

Überwiegend in den oberen Stockwerken geht es etwas ruhiger zu: Lehrer, Erzieher und andere Fachkräfte können dort zahlreiche interessante Fortbildungen, Workshops und Fachvorträge besuchen, für die sie Teilnahmebestätigungen erhalten. Auch Eltern und Großeltern können sich hier in Kurzvorträgen zu Säuglingspflege, Trotzphase und vielen anderen Themen informieren. Die Ruhe-Oase wurde auf der Familienmesse PLUS 2016 so gut angenommen, dass sie auch dieses Mal nicht fehlen darf. Eine Rücken- oder Klangmassage verwöhnt die Besucher und lässt sie abseits des Messetrubels ein wenig durchschnaufen.

Neu ist 2018 das Angebot ?Zeit zu zweit ? Zeit für uns?, das sich speziell an Eltern, Partner und Freunde richtet. 30 Minuten Gelegenheit, etwas für sich zu tun und es sich gut gehen zu lassen. Gemeinsam etwas Neues auszuprobieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Schnupper-Tangokurs oder einem Kurz-Workshop im Partneryoga? Der Nachwuchs kann sich in der Zwischenzeit in der professionellen Kinderbetreuung vergnügen. Den Eltern kleinerer Kinder steht außerdem ein gut ausgestatteter Still- und Wickelraum zur Verfügung.

Alle Messebesucher können sich zwischendurch beim Interkulturellen Buffet, am Crêpes-Stand, mit Bäckereiwaren oder einem veganem Burger stärken.

Für den 10. März 2018 sind alle wieder herzlich eingeladen zu einer kostenlosen Entdeckungsreise durch die zahlreichen Messe-Angebote rund um Familienbildung und Kulturpädagogik. Denn bei der Familienmesse PLUS für Stadt und Landkreis Bamberg gilt nach wie vor: Freier Eintritt! Die Messe ist leicht mit dem Stadtbus erreichbar, Parkplätze für Autofahrer stehen ebenfalls zur Verfügung.

Mehr Informationen zur Familienmesse PLUS und die komplette Programm-Übersicht sind auf www.familienportal-bamberg.de und im gedruckten Programmheft zu finden.