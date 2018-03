Faltbarer Auto-Anhänger aus Franken im TV: Wird er "Das Ding des Jahres" ?

Diesmal haben auch die Fernsehzuschauer ein Votum: Wenn am 10. März die Finalisten bei "Das Ding des Jahres" ihre Erfindungen noch einem einem Millionenpublikum vorstellen, wird auch Ulrich Müller aus Gaustadt mit seinem faltbaren Auto-Anhänger dabei sein. Die Live-Sendung beginnt um 20.15 Uhr auf Pro 7.Wie es dem 30-jährigen Ingenieur seit der Ausstrahlung der Vorrunden-Folge am 17. Februar ergangen ist und mit was er am Samstag zusätzlich punkten will, lesen Sie hier im Premiumbereich von inFranken.de