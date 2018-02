Falt-Anhänger aus Franken im Finale

Der "Faltos" hat es geschafft. In der am Samstag auf Pro7 ausgestrahlten Folge der Erfinder-Show "Das Ding des Jahres" konnte sich Ulrich Müller aus Gaustadt über den Einzug ins Finale freuen.Der von ihm konstruierte Auto-Anhänger, der sich zusammenfalten lässt und dann rund 75 Prozent weniger Platz verbraucht, wurde von Jury und Studiopublikum als ein Produkt eingeschätzt, dass Zukunft hat.Warum bei aller Begeisterung über diese Neuentwicklung am Ende der Erfolg in großer Gefahr war, lesen Sie hier