Falsche Wasserwerker stehlen Schmuck

Indem sie sich als Wasserwerker ausgaben, erbeuteten dreiste Diebe Dienstagmittag im Nordosten Bambergs in zwei Fällen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen, bitten um Hinweise und warnen vor dieser Masche.



Wie die Polizei berichtet, klingelte zunächst gegen 11 Uhr einer der Diebe bei einer älteren Dame in der Gönnerstraße. Er gab vor, an einer naheliegenden Baustelle eine Wasserleitung angebohrt zu haben und nun die Leitungen im Haus überprüfen zu müssen. Während er mit der Wohnungsinhaberin in der Küche die Wasserhähne aufdrehte, gelangte ein zweiter Täter unbemerkt über die offen stehende Tür in die Wohnung. Im Schlafzimmer nahm der Komplize diversen Schmuck im Wert von einigen tausend Euro an sich und verschwand wieder, ohne gesehen zu werden.



Dieselbe Vorgehensweise legten die Diebe dann noch einmal gegen 12.30 Uhr in der Riemenschneiderstraße an den Tag und erbeuteten Schmuck im unteren vierstelligen Bereich. In einer anderen Wohnung im selben Anwesen verhinderte ein Gast der Bewohnerin das unbemerkte Einschleichen des zweiten Täters und vereitelte dadurch unbewusst die Tat.



Nun sucht die Kripo Bamberg nach dem falschen Wasserwerker und seinem Komplizen. Es handelt sich um einen Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren. Er ist zwischen 165 und 180 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur und sprach hochdeutsch mit rheinischem Dialekt. Der zweite Täter ist gänzlich unbekannt.



Die Kriminalbeamten wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:



• Wer hat am Dienstagmittag im Nordosten Bambergs einen solchen Mann gesehen oder kennt jemanden, auf den die Beschreibung passt?

• Hat/Haben der oder die Täter noch anderswo versucht, auf gleiche Art in die Wohnung zu gelangen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.



Zur Verhinderung weiterer Taten gibt die Oberfränkische Polizei folgende Tipps:

• Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

• Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

• Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

• Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

• Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnern und machen Sie das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.