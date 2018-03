Fahrradhalle bleibt noch geschlossen

Die Fahrradhalle in der Ludwigstraße 22, in der das Ordnungsamt alle aufgefundenen Fahrräder lagert, bleibt wegen eines Wasserschadens bis auf weiteres noch geschlossen. Eigentlich hätte die Winterpause am heutigen 26. März enden sollen. Auch die alljährliche Fundfahrradversteigerung wird um einige Wochen verschoben. Der genaue Termin wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.