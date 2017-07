Fahrerin in Lebensgefahr: Pkw stößt mit Lkw in Priesendorf zusammen

Mitten in Priesendorf hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem die Fahrerin eines Pkw lebensgefährlich verletzt wurde.



Laut ersten Angaben der Polizei Bamberg-Land war die 83-Jährige mit ihrem Pkw in der Hauptstraße mit einem Lkw zusammengestoßen und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Sie musste ins Klinikum gebracht werden.



Ein Sachverständiger kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort.