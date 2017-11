Fahndungserfolg im Landkreis Bamberg: Einbrecherbande gefasst

Eine Bewohnerin aus der Hangstraße im Ortsteil Seigendorf beobachtete gegen 11.30 Uhr verdächtige Männer bei einem nahegelegenen Anwesen und teilte dies der Polizei mit. Die drei Unbekannten waren zwischenzeitlich mit einem roten Kleinwagen mit Forchheimer Kennzeichen geflüchtet, so die Polizei.



Die Polizei leitete mit einem Großaufgebot umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Nur etwa 20 Minuten später entdeckten die Polizisten kurz vor dem Buttenheimer Ortsteil Gunzendorf einen roten Kleinwagen mit polnischen Kennzeichen und stoppten ihn.



Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass die drei polnischen Insassen, im Alter von 23 bis 25 Jahren, die gesuchten Männer sein müssen, worauf die Einsatzkräfte sie umgehend festnahmen. Wie sich herausstellte, waren die vorher genutzten Forchheimer Kennzeichen in der Nacht zum Dienstag von einem anderen Fahrzeug gestohlen worden und kurzfristig an dem Wagen der drei Polen montiert gewesen. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug und Sturmhauben. Der rote Skoda wurde sichergestellt und von einem Abschleppdienst zur Kriminalpolizeidienststelle gebracht.



In der Folge führten Spezialisten der Kripo Bamberg umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen insbesondere bei dem Wohnanwesen und dem Auto durch. Dabei entdeckten die Beamten Wertgegenstände, die die Einbrecher kurz zuvor aus dem Wohnhaus gestohlen hatten.



Auf Antrag der der Staatsanwaltschaft Bamberg ergingen Haftbefehle wegen Wohnungseinbruchdiebstahls gegen die drei Beschuldigten. Beamte brachten die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten.





Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, inwieweit die Bande für weitere Straftaten verantwortlich ist.