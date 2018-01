Fachtag ,,Kultur in der Kita" zum Thema Musik

Der KS:BAM steht für Kulturelle Bildung von Anfang an. Deshalb hat er mit dem Fachtag ?Kultur in der Kita? ein Format ins Leben gerufen, um pädagogischen Fachkräften, sprich Einrichtungsleitungen, Erzieherinnen und Erziehern, Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern, Studierenden und Auszubildenden wertvolle Methoden und Möglichkeiten vorzustellen. Dafür wird jährlich ein bestimmtes Thema der Kulturellen Bildung genauer unter die Lupe genommen ? 2018 heißt es ?Musik!? Klingt gut!?. Der diesjährige Fachtag ?Kultur in der Kita? findet zu diesem Thema am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 15 Uhr im Kultur.Kinderhaus St. Elisabeth in Frensdorf statt.

In drei Workshop-Runden sind Teilnehmende eingeladen, vielfältige musikalische Angebote für Kinder kennenzulernen und sich selbst auszuprobieren: Kulturpartner aus der Region gestalten ein umfangreiches Fortbildungsprogramm zum Singen, Gitarre spielen, Lieder schreiben und Cajón spielen, zu Body-Percussion, Hörspiel, Musical, Musik und Bewegung und zur Einrichtung von Musikwerkstätten. Ziel ist es, die Kinder gemeinsam mit Kulturpartnern spielerisch an Musik heranzuführen, ihre Vorlieben und Interessen zu wecken und ihnen neue Formen der (musikalischen) Ausdrucksweise näher zu bringen. Alle Teilnehmenden erwartet ein Tag voller Ideen für den Umgang mit Tönen, Geräuschen und Klängen, auch in Verbindung mit Stimme, Körper und Instrumenten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Interessierte können sich bis zum 21. Januar über die Internetseite www.ks-bam.de oder telefonisch unter 0951 87-1413 anmelden.

Ansprechpartnerin ist Nicole Uthe-Schlosser | Kulturamt der Stadt Bamberg | Hauptwachstraße 16 | 96047 Bamberg | 0951 87-1414 | nicole.uthe-schlosser@stadt.bamberg.de