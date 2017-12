Exhibitionisten in Bamberg unterwegs: Polizei gibt Tipps für richtige Reaktion

Wichtig für die Identifizierung





Vorfall in der Luitpoldstraße



Es ist der zweite Fall von sexueller Belästigung beziehungsweise exhibitionistischer Handlungen innerhalb einer Woche in Bamberg: Auf einer Liegewiese am Flussufer in Bughof waren am Mittwoch, 30. August, gegen 13.30 Uhr zwei Männer im Alter von 26 und 35 Jahren aufgefallen, die mehrere Frauen angesprochen hatten. Allerdings - so steht es im Polizeibericht - waren die Frauen alle weggerannt.Als aber eine 25-jährige Frau stehen blieb, ließ der 26-jährige Mann, der nur in Unterhose bekleidet war, sein schlaffes Glied herunterhängen und schaute die Frau direkt an. Die 25-Jährige rief daraufhin sofort die Polizei.Die Beamten konnten den Mann und seinen Begleiter noch vor Ort antreffen. Der 26-Jährige bekam eine Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen.Die schnelle Verständigung der Polizei durch die Frau sei gut gewesen, sagt Silke Gahn, Sprecherin der Polizei Bamberg-Stadt. Zwar kommen laut Gahn Fälle von Exhibitionismus in Bamberg nicht häufig vor. Dennoch rät sie: "Es ist wichtig in solchen Situationen sofort die Polizei zu verständigen." Ansonsten falle es den Beamten schwer, die Täter zu identifizieren beziehungsweise zu ermitteln."Auch wenn sich eine Frau nicht belästigt fühlt, sollte sie den Vorfall sofort melden", erklärt Gahn. Schließlich könne es sein, dass der Täter seine Handlungen ein anderes Mal auch gegenüber Mädchen mache.In einem anderen Fall der sexuellen Belästigung, der sich in der vergangenen Woche in der Luitpoldstraße zugetragen hatte , konnte die Polizei den Täter vor Ort nicht mehr antreffen und bisher nicht ermitteln, da eine Frau erst später die Beamten verständigte.Nur eine vage Täterbeschreibung liegt vor: Es soll sich um einen schlanken, knapp 30-Jährigen mit südländischem Aussehen gehandelt haben, der am 23. August zwischen 17.05 Uhr bis 17.25 Uhr mehrfach junge Frauen belästigt hatte. Dabei soll er des Öfteren seine Jogginghose heruntergezogen, sein schlaffes Glied gezeigt und Kurbelbewegungen daran gemacht haben. Der Täter soll ein weißes Fahrrad dabei gehabt haben. Die Inspektion Bamberg-Stadt bittet nun weiterhin um Zeugenhinweise unter der Nummer 0951/9129210.