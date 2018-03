Eröffnung: Second-Hand-Mode im Bamberger Kolping-Center

Das Programm zur Eröffnung im Kolping-Center, Siechenstraße 69

Den Kolping-Schnäppchenmarkt am Laubanger gibt es schon seit den 90er-Jahren. Vor drei Jahren mietete sich Kolping zusätzlich in das vorherige Autohaus an der Ottokirche ein und verkauft seitdem dort Möbel, Elektrogeräte und Antiquitäten. Jetzt wird das Angebot erweitert.Am Samstag, 17. März, eröffnet im Kolping-Center eine rund 250 Quadratmeter große Verkaufsfläche für hochwertige Second-Hand-Mode. Dort werden die besten Stücke verkauft, die Kolping aus Spenden, Sammlungen und Haushaltsauflösungen erhält.Einen ausführlichen Artikel zum Thema lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de10 Uhr: Ladenöffnung10 bis 15 Uhr: Glücksrad und professionelles Kinderschminken12 bis 13 Uhr: Modenschau13 bis 15 Uhr: Präsentation der Mode durch das Wildwuchstheater Bamberg